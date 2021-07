Il Sudafrica apre alla poliandria: le donne potrebbero avere più mariti

Non sono pochi i Paesi del mondo in cui la poligamia è legale o, seppur illegale, non viene criminalizzata. In questi casi, a un uomo è consentito, spesso anche rispondendo a precetti religiosi, di avere più mogli. È molto più raro, tuttavia, che avvenga il contrario, ossia che una donna possa permettersi di avere più mariti.

In questi casi si parla di poliandria e, in determinati contesti, questa pratica è presente in forme clandestine, non legalizzate dunque ma ugualmente diffuse. Avviene, ad esempio, in Sudafrica, dove una proposta di legge sta sollevando ampie discussioni e proteste. Cosa riguarda? Appunto legalizzare la possibilità, per le donne, di avere più mariti.