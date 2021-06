Un team di ricercatori aiuta un uomo cieco da oltre 40 anni a riacquistare parte della vista

Non riuscire a vedere le bellezze del mondo che ti circonda, dover affidarsi ad altri sensi per svolgere anche le piccole azioni quotidiane: riesci ad immaginare cosa significhi essere cieco e di soffrire di cecità fin dall’infanzia? Purtroppo è la condizione di molte persone e la scienza sta mettendo in campo tutti i suoi strumenti per poter essere, anche in minima parte, d’aiuto: un uomo francese, completamente cieco da quasi 40 anni, è ora in grado di elaborare alcune informazioni visive.