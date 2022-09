In base a cosa scegliamo gli amici e perché andiamo d'accordo con loro? Per la scienza il motivo è l'odore

Se è vero che i parenti non si scelgono, per gli amici vale l'esatto contrario: abbiamo la libertà di decidere di quali persone, al di fuori della famiglia, circondarci e con cui spendere il nostro tempo. Ma come avviene questa reciproca scelta? In base a cosa si decide che qualcuno è affine a noi? Spesso si instaurano sintonie immediate e spontanee che portano ad approfondire il rapporto e creare un profondo legame di amicizia. Secondo uno studio, il motivo risiede in un dettaglio in particolare: l'odore dell'altro.