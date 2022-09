Nuove batterie biodegradabili realizzate con i gusci dei granchi: la loro efficenza è del 99%

La ricerca compie di giorno in giorno passi da gigante, l'obiettivo degli ultimi anni è quello di rendere la vita dell'uomo compatibile, il più possibile, con quella della natura. Ogni oggetto per poter funzionare al meglio ha bisogno di energia, fino ad oggi le principali batterie utilizzate sono state quelle agli ioni di litio. Se non si trova una soluzione, a breve, il loro mercato aumenterà a dismisura causando danni irreparabili all'ambiente circostante. Una volta usate queste non possono essere pienamente smaltite e, inoltre, impiegano migliaia di anni per degradarsi. L'alternativa, però, esiste e si sta cominciando a studiarla: realizzare nuove batterie realizzate con i carapaci dei granchi.

Gli scienziati, del Center for Materials Innovation dell'Università del Maryland, stanno tentando di realizzare una batteria di zinco con l'elettrolita costituito dal chitosano. La vera svolta, in ottica della salvaguardia ambientale, riguarda proprio quest'ultimo perché se ne trova abbondantemente in natura, nei gusci dei granchi.