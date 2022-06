I non vedenti sono in grado di orientarsi e riconoscere gli oggetti in sole dieci settimane: l'esperimento

L’assenza della vista è una condizione che crea, senza dubbio, enormi difficoltà e in cui è necessario ricorrere agli altri sensi per riuscire a muoversi e interagire con il mondo esterno. Chi non può guardare di solito sviluppa un udito sorprendente , che gli consente di percepire ostacoli e pericoli , l’avvicinarsi di altre persone e molti altri dettagli. Uno studio ha rilevato che le persone non vedenti impiegano soltanto dieci settimane a “ecolocarsi” , ossia ad adattarsi e a orientarsi senza l’ausilio dei propri occhi.

Lo studio ha preso in esame 12 persone con cecità legale sin dall’infanzia, ossia una percezione tale da non consentire l’autonomia, e 14 non vedenti. In 10 settimane i ricercatori sono riusciti a insegnare loro come riconoscere gli ostali e superarli, orientarsi e distinguere gli oggetti attraverso dei suoni specifici.

Un sistema utilizzato anche nel regno animale da balene e pipistrelli, ma che si è reso efficace anche tra gli umani. L’ecolocalizzazione è la capacità di orientarsi attraverso l’eco dei propri movimenti, come il ticchettio del bastone, versi con la bocca e schiocchi di dita.

Questo studio ha messo a un punto un programma di formazione molto semplice per insegnare alle persone in questa condizione come sfruttarlo al meglio.