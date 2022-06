Cosa prova il bambino se la mamma piange durante la gravidanza? Uno studio afferma che soffrono entrambi

In merito, alcuni studi, hanno dimostrato che durante il periodo di gestazione un bambino prova le stesse emozioni che prova la madre. Se, dunque, la madre piange di tristezza, il piccolo proverà la medesima sensazione. Vediamo com'è possibile.

Se hai vissuto una gravidanza o sei molto vicino a qualcuno che è in dolce attesa, ti sarà sicuramente capitato di sentire dire "chissà se può sentire quello che sento e provo io?"

È una domanda del tutto legittima e la Scienza ha trovato finalmente una risposta. Secondo uno studio dell'Università della California-Irvine pare che il bambino provi le medesime emozioni che prova la madre, con la stessa intensità.

Pertanto, se la madre piange, il feto soffrirà insieme a lei. Questa ricerca dimostra che un bambino, quando è nel grembo materno, partecipa attivamente al suo sviluppo, proprio perché in questa fase raccoglie le informazioni sulla vita, da applicare dopo la nascita.

"Riteniamo che il feto umano partecipi attivamente al proprio sviluppo e stia raccogliendo informazioni per tutta la vita dopo la nascita": hanno affermato i ricercatori. "Si sta preparando per la vita in base ai messaggi che la mamma sta fornendo".