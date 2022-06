I gesti gentili non fanno bene soltanto a chi li riceve, ma anche a chi li compie: lo dice uno studio

Ma se la gentilezza è sempre stata considerata una materia per altruisti, secondo la scienza non è proprio così: anzi, essere buoni porterebbe benefici prima di tutto a se stessi. Ecco perché.

Al di là di queste riflessioni, il risultato più interessante della ricerca riguarda gli effetti positivi che i gesti gentili provocherebbero in chi li manifesta e non soltanto in chi li riceve. Il sondaggio, infatti, ha preso in esame proprio questo aspetto e i benefici sembrano essere bilaterali: compiere una buona azione o riceverla produce energia positiva in entrambi i casi.

Non solo: l’indagine si è concentrata anche su quali siano i posti in cui è più semplice manifestare la propria gentilezza. I risultati hanno individuato diversi ambienti: al primo posto c’è la casa, seguita dai luoghi che prevedono servizi di cura, dal posto di lavoro, dagli spazi verdi pubblici e dagli esercizi commerciali. Agli ultimi posti troviamo invece internet e i mezzi di trasporto.

Un altro elemento emerso dal test è che a volte le persone evitano di essere gentili per non essere giudicate in modo sbagliato dagli altri. Sembrerebbe quasi che la gentilezza sia diventata qualcosa di cui vergognarsi, poiché potrebbe generare fraintendimenti dal momento che non ci siamo più così abituati.

Nella media, comunque, le donne e le persone religiose risultano più gentili rispetto agli uomini e agli atei.

Stando quindi a questi risultati - che potrebbero non essere del tutto veritieri, non sapendo se le persone abbiano risposto in maniera del tutto sincera o meno - viene comunque voglia di essere gentili: chi non ha bisogno di un po’ di energia positiva?