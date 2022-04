Sosia al museo: 16 persone che hanno trovato i loro simili nelle opere d'arte

Si dice che, nel mondo, tutti noi abbiamo circa sette sosia, persone che ci assomigliano come due gocce d'acqua, davanti alle quali non potremmo far altro che rimanere impietriti dallo stupore. Potremmo non incontrarle mai, oppure trovarcele di fronte quando, dove e come meno ce lo aspettiamo: nessuno può saperlo, ammesso che esistano davvero.

Una cosa, però, è certa: di tanto in tanto queste scoperte avvengono nelle forme più incredibili. Pensate ai musei: pensereste mai di visitarne uno, osservare affascinati le tele esposte, e trovare lì sopra una figura che vi assomiglia quasi come un gemello? Se vi sembra una prospettiva impossibile, siamo pronti a farvi ricredere mostrandovi 16 scatti di persone che hanno vissuto proprio quella situazione lì. Pronti a scoprire quanti e quali sosia esistono nei musei? Chissà se il prossimo potreste trovarlo anche voi!