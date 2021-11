15 foto insolite ci dimostrano come la Russia sia diversa da ogni altro Paese

Ogni paese ha le sue particolarità, i suoi usi e i suoi costumi: questi sono condivisi dalla maggior parte degli abitanti, che assorbono la cultura del luogo e apprendono le usanze che vengono loro insegnate. La bellezza del mondo sta proprio qui: nella sua diversità. Chi non abita in quel luogo, però, trova alcune abitudini e usanze insolite, bizzarre, strane. Esiste una pagina Twitter, chiamata “no context Russia” che raccoglie le bizzarre consuetudini di questo Paese e le abitudini di alcuni abitanti. I post ci fanno entrare, con uno sguardo ironico, su una realtà in cui sembra si viva in un contesto surreale: c’è chi abbraccia alberi sradicati, chi affida al proprio gatto la custodia delle chiavi di casa e chi - invece - usa la finestra come frigorifero. Dai un’occhiata qui in basso.