Un fotografo cattura l'esatto momento in cui una balena coglie di sorpresa una barca emergendo dall'acqua

Nei suoi scatti si fondono in maniera unica paesaggi, colori, luoghi incantevoli ma anche e soprattutto animali . Ed è proprio uno di essi il protagonista delle foto virali di cui vogliamo parlarvi. Immagini davvero fortunate e affascinanti, in cui una balena ha fatto una sorpresa tanto improvvisa quanto spettacolare a un gruppo di persone che si trovavano su un'imbarcazione, proprio in cerca di avvistamenti di cetacei.

A pochi centimetri dalla barca, l'animale è emerso all'improvviso, ed Eric Smith non ha perso tempo: era lì a immortalare la scena. Cogliere l'attimo, del resto, per un fotografo è sia una questione di fortuna che - soprattutto - un'abilità fondamentale.

Siamo in Messico , e precisamente nella Laguna di San Ignacio, nella Bassa California del Sud. Un luogo molto noto proprio per il whale watching : da dicembre ad aprile, qui, non è raro avvistare le balene grigie, grazie anche alle acque calme e alla ridotta presenza dell'uomo.

"In questa foto - ha proseguito il fotografo - una barca con alcune persone è stata avvicinata da una madre balena e dal suo cucciolo. Prima è comparso il piccolo, vicino alla prua, e poi è emersa la madre , a poppa, alzando la testa silenziosamente per guardarsi intorno".

"Ero nella Laguna per fotografare le balene grigie migratrici - ha raccontato lo stesso Smith - la possibilità di avere un contatto così ravvicinato con quelle creature straordinariamente intelligenti e amichevoli era una cosa che non avevo mai sperimentato"

"È raro che si verifichino coincidenze felici come questa - ha detto ancora - ma io cerco di mettermi in posti in cui è probabile che si verifichino, assicurandomi di avere sempre con me una buona macchina fotografica, perché non sai mai quando vedrai qualcosa di straordinario".

Ed è proprio questa capacità di osservare il mondo che lo circonda e di coglierne ogni singolo, importante fotogramma che ha reso Eric celebre per queste sue foto. Di una cosa siamo certi: col loro fascino unico e spettacolare, le balene non finiranno mai di stupirci, e le foto di questo abile professionista ne sono la prova.

Non sono meravigliose?