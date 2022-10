Giornata grigia e umore uggioso? Risollevateli con queste 16 foto di cose divertenti!

"Un giorno senza un sorriso è un giorno perso" diceva il grande Charlie Chaplin. In effetti, sappiamo tutti che ridere è un toccasana per la nostra salute. Un po' come aprire le finestre per cambiare aria alla casa, ridere aiuta a ridare ossigeno alla nostra mente, aiutandoci ad avere pensieri più leggeri e migliorare all'istante il nostro umore. Oltretutto, è risaputo che ridere può essere utile anche per aiutare l'organismo a risolvere disturbi fisici e rende più creativi, facilitando il lavoro artistico ma anche la risoluzione di problematiche quotidiane, lavorative o, perché no, anche sociali.

E allora perché non concederci una dose di risate al giorno? Abbiamo selezionato per voi 16 immagini divertenti dal web per far sì che la vostra giornata non vada sprecata. Buona risata!