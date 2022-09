Generazione boomer: 19 fotografie di mamme e papà della "vecchia scuola" prima di diventare genitori

Le persone che conosciamo da che siamo al mondo, le prime in assoluto con cui entriamo in contatto, sono i nostri genitori: da quel momento sappiamo tutto - o quasi - di loro, li vediamo maturare, invecchiare, ne apprezziamo qualità e virtù, a volte ci scontriamo con loro per via di naturali differenze, ma sono coloro di cui abbiamo visto ogni sfumatura. Ma come erano prima del nostro arrivo? Che aspetto avevano e quale stile prediligevano? Quanto conosciamo della loro giovinezza, del tempo in cui erano ragazzi spensierati e senza figli? Per fortuna ci sono alcune foto a raccontarcelo o, perlomeno, a darcene una vaga idea. Grazie ai vecchi album di famiglia, possiamo carpire dettagli a noi ignoti su chi ci ha visto nascere e ci conosce sin dal nostro primo giorno di vita, cosa che non vale al contrario. Due pagine Instagram raccolgono proprio queste immagini: sono "oldschoolmoms" e oldschooldads", cioè mamme e papà della vecchia scuola. Vediamo 19 fotografie di genitori prima di diventare tali.