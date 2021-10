Gravità in pausa: 16 foto in grado di confonderci dove tutto sembra non funzionare come dovrebbe

Nonostante sia un meccanismo perfetto e affascinante, il nostro cervello non riesce sempre a decifrare alla perfezione quello che ha intorno. Ce ne accorgiamo ogni volta che, senza alcun preavviso, assistiamo a scene che definire bizzarre sarebbe riduttivo.

Momenti in cui, ad esempio, il mondo sembra capovolgersi e in cui, per un secondo, le leggi della fisica che lo regolano e che ci circondano sembrano proprio essersi prese una pausa. La forza di gravità, fra tutte. Non capita tutti i giorni, per fortuna, ed ecco perché quando succede è così assurdo e affascinante che merita di essere immortalato. Proprio come hanno fatto le persone che hanno condiviso le foto che stiamo per mostrarvi. Si tratta di utenti che, in un modo o nell'altro, si sono trovati davanti a situazioni che sembrano uscite da uno scherzo, per quanto sono impossibili. Basta qualche secondo, tuttavia, per riuscire a capire cosa sta succedendo, anche se bisogna ammettere che, a un primo sguardo, sono davvero ingannevoli. Pronti a scoprirle?