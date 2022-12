Riceve lo sconto per anziani senza dire la sua età : "Davvero dimostro più di 55 anni?"

Mai disquisire sull'età di una donna: potrebbe dar vita a un dibattito davvero acceso! Tutti, chi più chi meno, teniamo a mostrare meno anni di quanti in realtà ne abbiamo, soprattutto quando cominciano a essere numerosi. L'educazione e il tatto suggeriscono di non tirare mai a indovinare, così da evitare brutte figure e che l'altra persona possa restarci male. Ma c'è qualcosa di ancora peggiore : dare per scontata l'età di qualcuno! Ne sa qualcosa la donna che si è vista omaggiare con uno sconto per anziani, quando in realtà non aveva ancora raggiunto gli anni necessari per ricevere quell'offerta.

“Mi hanno fatto lo sconto per gli over 55. Il 10%. Voglio dire, non sono arrabbiata perché ehi, sono 7 dollari e 50 centesimi che non ho dovuto pagare, ma... non mi ha chiesto la mia età" ha spiegato Jennifer, per poi domandare: "Sembra davvero che io abbia 55 anni? Spero di no ."

Jennifer , questo il nome della donna, si è sfogata su TikTok dopo aver ricevuto uno sconto per anziani senza però che le fosse domandata l'età. Una volta uscita dal discount , adirata, si è rivolta agli utenti per spiegare quanto le era appena accaduto, in un video che ha ottenuto migliaia di visualizzazione. Il punto vendita prevede uno sconto senior del 10% , dedicato alle persone di età superiore ai 55 anni . Il cassiere ha pensato che Jennifer avesse superato quella soglia, concedendole l'offerta senza però chiederle conferma . Non ricevendo alcuna domanda, la donna non si è resa conto di aver ricevuto lo sconto, cosa che le è apparsa chiara dopo essere uscita dal discount e aver guardato lo scontrino .

Gli utenti hanno risposto numerosi, tra cui proprio un cassiere: "Faccio lo stesso lavoro e non siamo autorizzati a chiedere ai clienti la loro età. È contro la politica del negozio. Chi se ne importa, cosa c'è di sbagliato nell'avere 55 anni?" Un dipendente della stessa catena in cui si è recata Jennifer, ma che lavora in una filiale diversa, ha portato la sua esperienza: "In qualità di ex cassiere, ho avuto clienti che si sono arrabbiati con me per aver chiesto e ho avuto clienti che si sono arrabbiati con me per non aver chiesto. C'è una linea sottile".

Riguardo alla domanda della donna, in molti le hanno confermato che dimostra più di 55 anni: se cercava consolazione in risposta al suo video, non sembra averla ricevuta. L'importante, in ogni caso, è sentirsi bene con se stessi, a ogni età. Tu come avresti reagito al suo posto?