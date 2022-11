Questa piccola cittadina italiana paga 30.000€ alle persone che si trasferiscono lì

In un mondo in cui le persone cercano di avvicinarsi sempre di più alle metropoli, i piccoli paesini cominciano a spopolarsi. Sono aumentati nettamente gli individui che adorano i ritmi veloci della città, non mancano però gli amanti della quiete che alla vita cittadina preferiscono i paesi con pochi abitanti, dove gli dominano incontrastate la calma e la tranquillità.

Gli amanti di questa seconda alternativa non potranno non gioire scoprendo la curiosa offerta del piccolo paese italiano di cui stiamo per parlarvi. Chiunque prendesse la decisione di trasferirsi lì vedrà le proprie finanze arricchirsi di 30.000€. Scopriamolo più da vicino.