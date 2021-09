“La commessa si è rifiutata di servirmi perché sono sorda”: lo straziante sfogo di una donna

Si dice che i clienti abbiano sempre ragione e ogni attività, se vuole avere un futuro, deve impegnarsi a soddisfare le necessità e le richieste dei clienti, senza fare distinzioni e discriminazioni. L’inclusività non deve essere solamente uno slogan, ma una politica da mettere in atto in ogni processo per far sentire tutti - e indistintamente - accettati. Shannon Heroux è una donna di 32 anni, è sorda e si impegna a condividere su TikTok dei contenuti per diffondere consapevolezza sulle persone sorde . E’ stata recentemente protagonista di un episodio molto spiacevole, che ha raccontato in lacrime ai suoi follower.

Shannon racconta di essersi recata nel suo negozio preferito di Los Angeles per acquistare dei prodotti. Si tratta di Dunkin’ Donuts, una nota catena statunitense che vende ciambelle e caffè. Nel suo video Shannon spiega come la commessa si sia rifiutata di servirla perché sorda. Shannon solitamente indossa un impianto cocleare nell’orecchio sinistro, ma quel giorno non lo aveva indossato e quindi non sentiva ciò che le veniva detto. La donna riesce perfettamente a leggere il labiale, ma da quando tutti noi indossiamo le mascherine a causa del Covid-19, la situazione per Shannon - e per tutte le persone affette da sordità - è diventata più complessa.

Shannon ha quindi esplicitamente detto alla commessa di essere sorda, e ha ripetuto diverse volte “non riesco a sentirti, non riesco a sentirti” ma quest’ultima si è rifiutata di abbassare leggermente la mascherina - nonostante tutte le altre misure di sicurezza messe in atto nel locale - per permettere a Shannon di leggere il labiale. Shannon parla perfettamente, e forse per questo motivo nessuno ha creduto che fosse sorda. Le è stato così negato il servizio, e ciò che per cui Shannon ha sofferto è stato il modo in cui è stata trattata e il modo in cui il personale si è rifiutato di comprendere le sue necessità: si è sentita umiliata.