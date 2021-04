Gli editori rifiutarono di pubblicare il libro perché “scomodo”: 30 anni dopo conquistò il meritato successo

Goliarda Sapienza è stata una scrittrice coraggiosa, originale, eccessiva, fuori dagli schemi, amante del rischio e della libertà. Tutti questi tratti della sua personalità sono i motivi per cui per molto tempo la sua principale opera è stata trascurata e gli stessi motivi per cui, invece, anni dopo venne riscoperta e apprezzata. Una personalità eccentrica e vivace , che Goliarda riflette completamente nel libro “L’arte della gioia”, oggetto di molte critiche e di vicende editoriali controverse.

Goliarda Sapienza nasce a Catania, in Sicilia, nel 1924 e impiega circa 10 anni a scrivere un libro ritenuto troppo “scomodo”: lo inizia nel 1967 e lo termina del 1976 ma la vicenda editoriale inizia molti anni dopo. Per quasi vent’anni rimase un sogno nel cassetto, e solo nel 1994 ne venne pubblicata solo una parte. Il libro - che racconta la storia di una protagonista femminile forte, indipendente, libera e a volte spregiudicata - venne giudicato troppo sperimentale e immorale per meritare un’edizione completa. O, forse, era troppo immorale per l'Italia di quel periodo. Dopo moltissimi rifiuti da parte degli editori, fu Angelo Pellegrino, marito della donna, a farlo pubblicare postumo a proprie spese nel 1998 e in un numero limitato di copie. Allora non ottenne mai un vero riconoscimento, solo dopo essere tradotto in francese nel 2005 conquistò il meritato successo e venne tradotto in più lingue.